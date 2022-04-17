الأوقاف تشدد على الأئمة الالتزام بالوقت المحدد لصلاة التراويح بإجراءات الوقاية

كتب على عبد الرحمن

شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بصلاة التراويح في المساجد ومدتها في حدود نصف ساعة عقب صلاة العشاء، تجنبا للتعرض للمساءلة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما شددت الوزارة على مراعاة ضوابط الدروس الدينية والخواطر في المساجد الكبرى التي تم تحديدها مسبقًا سواء التي يؤدى بها درس العصر فقط، أم المساجد الكبرى التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط، أم المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح، والالتزام بالوقت المحدد لكل منهم "درس العصر في حدود 10 دقائق، وخاطرة التراويح في حدود 7 دقائق، وتكثيف المتابعة الدورية على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني .

وفى سياق متصل تواصل مديريات الأوقاف في المحافظات، حملات نظافة وتعقيم المساجد لتهيئتها لاستقبال المصلين، وشددت الوزارة على أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة.

وتتابع غرفة العمليات فى وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بالوزارة، على مدار الساعة التزام المساجد وروادها بالإجراءات والضوابط الاحترازية، حيث تتلقى الغرفة تقارير يوميًا من جميع المديريات فى المحافظات، حول التزام المساجد والمصلين وخاصة فى صلاة التراويح بالإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية.

وشددت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، على استمرار الحملات التفتيشية على المساجد يوميًا وخاصة عقب صلاة العشاء والتراويح للتأكد من الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية، لافتة إلى أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن أبدى المصلين التزامًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، باعثين برسالة مفادها "نحن مع الحفاظ على بيوت الله"، كما شددت اللجنة على الأئمة بضرورة الاستمرار فى توعية المصلين بهذه الضوابط والالتزام بها.