الأكبر سنا فى العالم.. جينيس تتوج الكلب "توبى كيث" عن عمر 21 عاما و66 يوما

كتب محمد جمال

ذكرت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية أن توبى كيث البالغ من العمر 21 عاما و66 يوما، أصبح الكلب الأكبر سنا فى العالم وهو على قيد الحياة، بحسب "سكاى نيوز"، وينتمى كيث الذى يقيم فى فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية لفصيلة الكلاب المعروفة باسم "شيواوا".

ونقلت وكالة "يو بى آى" للأنباء عن مالكة الكلب، جيزيلا شور، قولها إنها تبنته من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات عندما كان يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.

وأضافت: "حصلت على كيث وهو جرو تنازل عنه زوجان مسنان، لأنهما لم يعودا قادرين على الاعتناء به ورعايته".

وضمت "جينيس" الكلب كيث لموسوعتها باعتباره الأكبر سنا على قيد الحياة، رغم أن فصيلة "شيواوا" لا تتخطى عادة عمر الـ18 عاما.

وتعليقا على منحه اللقب، قالت شور: "لا يصدق كثيرون أن عمر كلبى يزيد عن 21 عاما، حيث يبدو بصحة جيدة مقارنة بعمره الحقيقي".

وقبل كيث، كان الكلب "بلوي" البالغ من العمر 29 عاما و5 شهور، الأكبر سنا فى العالم، إلا أنه توفى فى 14 نوفمبر 1939.