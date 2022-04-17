"الأعلى للأمناء" يطلق حملة "امسك شائعة تعليمية" لتدقيق المعلومات ونشر الحقائق

كتب محمود طه حسين

رصد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين خلال الفترة الماضية انتشار العديد من الشائعات والأنباء غير الصحيحة بشأن عدد من القضايا التعليمية.

وانطلاقا من مسئوليته المجتمعية، ودوره في بناء الوعي الصحيح بحقائق الأمور، يعلن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن إطلاق حملته التوعوية " امسك شائعة تعليمية" والغرض من تلك الحملة هو مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، وتوعية أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بخطورة الشائعات وضرورة التصدي لها.

ويؤكد عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن انتشار الشائعات والأخبار غير الصحيحة والمعلومات المغلوطة خطر كبير يواجه منظومة التعليم ، وأمر يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من أجل نشر الحقائق، وبناء جسور الثقة بين أطراف منظومة التعليم.

وشدد على أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومعه مجالس أمناء المحافظات يسعون جاهدين من أجل تدقيق المعلومات ونشر حقائق الأمور وكشف الشائعات مجهولة المصدر. وبيان مخاطر تلك الشائعات.