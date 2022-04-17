الأربعاء أول مناظرة تليفزيونية بين ماكرون ولوبان للفوز برئاسة فرنسا

كتبت: هناء أبو العز

يلتقى المرشحان لرئاسة فرنسا إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، لأول مرة منذ بدء الحملة الآنتخابية 2022 فى مناظرة تليفزيونية يوم الأربعاء المقبل 20 أبريل، قبل أربعة أيام من الجولة الثانية التى يتنافسون عليها للوصول إلى قصر الإليزيه.

وكما هى العادة لهذا اللقاء التقليدى منذ انتخابات 1974 تم الاتفاق على أسماء الصحفيين بين القنوات وفرق الحملة، وسيكونون آن صوفى لابيكس ، وليا سلامة ، الأمر الذى أثار الجدل لرفض مارين لوبان مقدمة البرامج آن صوفى .

من جهته ، أعلن تيرى ثويلييه ، نائب المدير العام لقسم المعلومات فى مجموعة TF1 ، لوكالة فرانس برس ، أن "TF1 لديها حرية كاملة فى اختيار صحفيها ، وكان لدينا واجب وأحد فقط هو الكفاءه.

و فى الأسبوع الذى سبق الجولة الأولى ، كان إيمانويل ماكرون هو الوحيد من بين المرشحين الاثنى عشر الذين لم يشاركوا فى مناظرات الإليزيه 2022 ، حيث سلط فريقه الضوء على مشاكل جدول الأعمال، والحرب فى أوكرانيا.

وكانت جمعية الصحفيين (SDJ) فى فرانس 2 قد انتقدته لرفضه الدعوات من القناة.