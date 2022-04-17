افتتاح مشروعات خدمية بـ 4 مراكز فى أسيوط بتكلفة 402 مليون جنيه

أسيوط - فريق المحافظات

يفتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدد من المشروعات التنموية بقرى مراكز ديروط والغنايم وأبوتيج والبداري بتكلفة تصل إلى 402 مليون جنيه، وذلك في إطار الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة الموافق 18 أبريل من كل عام والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

وقال محافظ أسيوط، أن المشروعات التي سيتم افتتاحها وتفقدها خلال الاحتفالات تشمل قطاعات "التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتموين وخدمات الصرف الصحي"، وتتضمن افتتاحات مركز ديروط "توسعات بمدرسة ابوكريم الحديثة للتعليم الأساسي بقرية ابوكريم بتكلفة تصل إلى 3.4مليون جنيه وافتتاح الاحلال الجزئي بمدرسة التحرير الثانوية بقرى مسارة بتكلفة تصل إلى 3.3مليون جنيه.

كما تشمل افتتاحات مركز الغنايم "افتتاح ادارة تموين الغنايم ومول الشركة المصرية للمواد الغذائية بمدينة الغانيم ، وملعب خماسي بمركز شباب دير الجنادلة ، وتوسعات مدرسة الغنايم الثانوية الصناعية بتكلفة تصل إلى 4 مليون جنيه، مضيفاً أن الافتتاحات تتضمن مشروعات بمركز ابوتيج حيث من المقرر افتتاح ملعب خماسي بنادي أبوتيج الرياضي محطات رفع صرف صحي بقرى أبوخرص البلايزة ودكران بتكلفة إجمالية 110 مليون جنيه وافتتاح ملعب قانوني بمركز شباب دكران وافتتاح إحلال جزئي بمدرسة باقور الجديدة المشتركة بتكلفة تصل إلى 3.9 مليون جنيه، بالاضافة إلى افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب النواميس التابعة لمركز البداري موضحاً أنه سيتم متابعة وتفقد عدد من المشروعات من بينها تفقد مستشفى أبوتيج النموذجي بعد فتحها للجمهور والتي تم إنشاءها بتكلفة تصل إلى 277 مليون جنيه.