استعدادات "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 7 معلومات

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022، نرصد فى التقرير التالى أبرز الاستعدادات.
ـ انتهاء تسجيل الطلاب المنتظمين لاستمارة التقدم للامتحانات.
ـ السماح للطلاب المنازل الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات التوجه إلى الكنترولات لتسجيلها.
ـ مراجعة الاستمارات وتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.
ـ جار إعداد أرقام جلوس الطلاب ومقار اللجان الامتحانية لإعلانها فى مايو المقبل.
ـ جار التنسيق لإعلان طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة سواء إلكترونية أم ورقية.
ـ جار اختيار لجان السير وإرسال مقار 303 إلى الإدارة العامة للامتحانات.
ـ جار الاستعلام على الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة.
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