استعدادات "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 7 معلومات

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022، نرصد فى التقرير التالى أبرز الاستعدادات.

ـ انتهاء تسجيل الطلاب المنتظمين لاستمارة التقدم للامتحانات.

ـ السماح للطلاب المنازل الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات التوجه إلى الكنترولات لتسجيلها.

ـ مراجعة الاستمارات وتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

ـ جار إعداد أرقام جلوس الطلاب ومقار اللجان الامتحانية لإعلانها فى مايو المقبل.

ـ جار التنسيق لإعلان طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة سواء إلكترونية أم ورقية.

ـ جار اختيار لجان السير وإرسال مقار 303 إلى الإدارة العامة للامتحانات.

ـ جار الاستعلام على الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة.