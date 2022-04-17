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استعدادات "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 7 معلومات

الأحد، 17 أبريل 2022 07:00 ص
استعدادات "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 7 معلومات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022، نرصد فى التقرير التالى أبرز الاستعدادات.

 

ـ انتهاء تسجيل الطلاب المنتظمين لاستمارة التقدم للامتحانات.

ـ السماح للطلاب المنازل الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات التوجه إلى الكنترولات لتسجيلها.

ـ مراجعة الاستمارات وتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

ـ جار إعداد أرقام جلوس الطلاب ومقار اللجان الامتحانية لإعلانها فى مايو المقبل.

ـ جار التنسيق لإعلان طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة سواء إلكترونية أم ورقية.

ـ جار اختيار لجان السير وإرسال مقار 303 إلى الإدارة العامة للامتحانات.

ـ جار الاستعلام على الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة.

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة

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