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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا إلى 443

الأحد، 17 أبريل 2022 04:53 م
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا إلى 443 فيضانات
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات جنوب أفريقيا إلى 443.

وتستمر عمليات البحث عن العديد من المفقودين جراء الفيضانات غير المسبوقة التى ضربت الساحل الشرقى لجنوب إفريقيا، فيما أودت الكارثة بحياة نحو 400 شخص وتضرر بها أكثر من 41 ألفا، حسبما نقلت موقع "فرانس 24".

 

وصرح سيفو هلوموكا الرئيس الإقليمى لوزارة إدارة الكوارث الجمعة في بيان: "للأسف، يستمر عدد القتلى في الارتفاع وقد وصل إلى 395"، فيما وسع رجال الإنقاذ البحث عن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الكارثة.

 

وانطلق فريق خاص من الشرطة مدعوما بطائرات هليكوبتر لإجراء عمليات بحث في وادٍ في ضاحية دوربان حيث فُقد أثر 12 شخصا.

 

وتسببت الامطار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 60 عاما في جرف جسور وطرق وعزل جزء كبير من المنطقة. وتضررت أكثر من 250 مدرسة ودمرت آلاف المنازل. وتخشى السلطات التي تحدثت عن كارثة "غير مسبوقة" خسائر تقدر بمئات ملايين اليورو.

 

 

 


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