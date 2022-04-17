إيطاليا: تحديد سقف لأسعار الغاز الروسى وسيلة لزيادة ضغط العقوبات على موسكو

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن مقترح بلاده حول تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي هو وسيلة لزيادة ضغط العقوبات على موسكو وسيناقش في الاجتماع المقبل لقيادة الاتحاد الأوروبى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، أن المفوضية الأوروبية وجميع الحلفاء مقتنعون بفعالية العقوبات والآن نتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى فعل المزيد، وتواصل أوروبا تمويل روسيا من خلال شراء النفط والغاز، بما في ذلك بسعر لا علاقة له بالقيم التاريخية وتكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن فرض سقف على السعر الأعلى للغاز الروسي هو وسيلة لتشديد العقوبات، وفي نفس الوقت تقليل تكاليف فرضها.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي،: "يكتسب المقترح الإيطالي حول وضع سقف لسعر الغاز الروسي دعما، وسيناقش في اجتماع مقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي على أساس وثيقة مشتركة أعدتها المفوضية، وتشتري أوروبا أكثر من نصف الغاز الذي تصدره روسيا، القوة السوقية للاتحاد الأوروبي على موسكو هي السلاح الذي يمكن استخدامه، ويخفض سقف سعر الغاز التمويل الذي نقدمه لروسيا كل يوم".