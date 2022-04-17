إنشاء 49 وحدة بيطرية بمراكز البحيرة بتكلفة 25 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الإقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن البحراوى.

وأوضح محافظ البحيرة، أن قطاع الطب البيطرى شهد خلال الفترة من 2018 حتى الآن إنشاء عدد 49 وحدة بيطرية بتكلفة إجمالية 25 مليون، كما تم تنفيذ 7 برامج تطعيم وتم خلالها تحصين 10 ملايين و500 ألف رأس ماشية .

ولفت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة شهدت منذ عام 2018 وحتى الآن تنفيذ 4325 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه.