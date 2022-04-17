اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة ببنها

الأحد، 17 أبريل 2022 12:35 م
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة ببنها مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة بجوار منزل أحد الطرفين، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج، وتمكن ضباط المركز من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين، بسبب خلافات الجيرة بقرية كفر أبو زهرة دائر المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "ر ص د"، 41 سائق، مصاب بشظايا خرطوش بالرأس والرقبة، و"ف ا ف"، 29 سائق، مصاب بكدمات متفرقة، والثانى "ا م ا"، 55 سنة، ئاسق، مصاب بكدمات متفرقة، و"أ ا م"، 27 سنة، ربة منزل، مصابة بشظايا خرطوش، و"م إ ح"، 37 سنة، جميعهم مقيمين ذات الناحية.

وأوضحت التحريات حدوث المشاجرة بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة أما منزل أحد الطرفين، وتعدى خلالها كل من الطرفين على الطرف الأخر، وقيام الثالث بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش وأحدث إصابة الأول والرابعة وإصابة أيضا "م ا ع"، 45 سنة، عامل، بشظايا خرطوش، حال مروره من الطريق خلال المشاجرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وتصرح لهم بالخروج عقب تقديم الرعاية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

مشاجرة

خلافات الجيرة

إلقاء قمامة

كفر أبو زهرة

مركز بنها

سائق

عامل

عيار نارى

فرد خرطوش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة عاطل داخل أحد حدائق الموالح ببنها

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:03 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بقليوب

الأربعاء، 30 مارس 2022 06:16 م

أمن القليوبية يعيد طفلين لأسرتهما بشبرا الخيمة خرجا للهو فضلا الطريق

الأحد، 27 مارس 2022 12:41 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمسكنها بقليوب

الإثنين، 14 مارس 2022 08:28 م

أمن القليوبية ينجح فى إثناء عاطل عن القفز من أعلى لوحة إعلانية.. كان فى حالة سكر

الإثنين، 07 مارس 2022 01:20 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بقتل شخص فى قويسنا

الأحد، 06 مارس 2022 05:44 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مستريح جديد استولى على 9 ملايين جنيه

الخميس، 24 فبراير 2022 12:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة