إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة بجوار منزل أحد الطرفين، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج، وتمكن ضباط المركز من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين، بسبب خلافات الجيرة بقرية كفر أبو زهرة دائر المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "ر ص د"، 41 سائق، مصاب بشظايا خرطوش بالرأس والرقبة، و"ف ا ف"، 29 سائق، مصاب بكدمات متفرقة، والثانى "ا م ا"، 55 سنة، ئاسق، مصاب بكدمات متفرقة، و"أ ا م"، 27 سنة، ربة منزل، مصابة بشظايا خرطوش، و"م إ ح"، 37 سنة، جميعهم مقيمين ذات الناحية.

وأوضحت التحريات حدوث المشاجرة بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة أما منزل أحد الطرفين، وتعدى خلالها كل من الطرفين على الطرف الأخر، وقيام الثالث بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش وأحدث إصابة الأول والرابعة وإصابة أيضا "م ا ع"، 45 سنة، عامل، بشظايا خرطوش، حال مروره من الطريق خلال المشاجرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وتصرح لهم بالخروج عقب تقديم الرعاية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.