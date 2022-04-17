إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالشارع في طما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بسبب أولوية المرور بالشارع، نتج عن المشاجرة إصابة 2 أشخاص من طرفى المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة طما وتمت السيطرة عليها بمعرفة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما وضبط المتهمين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما وتبين أنها بين كل من " طرف أول " فرغلي ع ج ف 37 سنة سائق مصاباً " جرحين قطعيين بفروة الرأس " ،وشقيقه علاء ع ع ج ف 30 سنة عامل مصاباً " جرحين قطعيين بالساعد الأيمن " وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبين " طرف ثان "علاء ي ع ع 23 سنة سائق مصاباً " جرحين قطعيين بفروة الرأس، و شقيقه محمد ي ع ع 17 سنة عامل، مصاباً " جرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالساعد الأيسر " وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب أولوية المرور بالشارع تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.