اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 08:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على الصناعات الغذائية حال حظر الغاز الروسى

الأحد، 17 أبريل 2022 08:16 م
ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على الصناعات الغذائية حال حظر الغاز الروسى الغاز الروسى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر اتحاد الصناعات الغذائية فى ألمانيا من أن فرض حظر على الغاز الروسى سيكون له انعكاسات سلبية على صناعة الأغذية وسيؤدى إلى تعطلها، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، جيدو تسايتلر، في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، "إن إيقاف إمدادات الغاز سيكون له عواقب وخيمة على منتجي المواد الغذائية"، مشيرا إلى أن "صناعة المواد الغذائية تعد ثاني أكبر مستهلك للغاز بعد الصناعة الكيميائية".

كما حذر من أن نقص إمدادات الغاز سيؤدى إلى تعطل الإنتاج، وقال: "لن نعاني من الجوع بسبب هذا، لكنه سيؤدى إلى انقطاعات كبيرة في الإنتاج، وهو ما سيشعر به المستهلكون في محلات المواد الغذائية".

وأوضح تسايتلر أن العديد من الشركات باتت تعتمد على الغاز بدل النفط وذلك لأسباب بيئية وأنه "ليس من السهل" تحويل منشآت الإنتاج من جديد إلى النفط.

وقال إن ارتفاع تكلفة الإنتاج سيضر بقطاع الصناعات الغذائية وخاصة سيلحق ضررا بالشركات الصغيرة والمتوسطة ما قد يضطرها إلى الإغلاق.


روسيا

أوكرانيا

ألمانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

كييف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة