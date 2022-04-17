أطفال الغربية يتنافسون على حفظ القرآن الكريم وتلاوته فى الكتاتيب.. لايف

الغربية - مصطفى عادل

قدم " اليوم السابع " بثا مباشراً من داخل إحدى الكتاتيب بمحافظة الغربية، وحرص الأطفال على التنافس فى حفظ القرآن الكريم، ويضم الكتاب أطفالا من مراحل عمرية مختلفة بداية من عمر 3 سنوات وحتى عمر 13 عاما وأيضا حصص للكبار وحتى التعليم الجامعى.





يقول الشيخ أحمد ماهر مسئول الكتاب لـ اليوم السابع ان للكتاب دور هام ورئيس فى تحفيظ الأطفال القرآن الكريم وتشجيعهم على القراءة، مشيرا أن الكتاب تفتح أبوابها طوال العام لاستقبال الأطفال لحفظ القرآن الكريم.

وأشار أن الأطفال يتم تقسيمهم لمجموعات ويتم تحفيظ كل مجموعة جزء من القرآن الكريم ومراجعة ما سبق من الحفظ، ثم بعد ذلك يقوم الطفل بتسميع ما حفظه أمام الشيخ وتقوم المجموعة بالكامل بمراجعة ماسبق للتأكيد على ماتم حفظه.

وأشار أن أفضل سن لحفظ القرآن الكريم بداية من سن 3 سنوات حيث تكون قدرة الطفل على الحفظ كبيرة ويستوعب اكبر قدر من الآيات، مؤكدا أن هناك أطفالا لم يكملا عشر 10 سنوات ويحفظون القران الكريم كاملا ومنهم من يحفظ 10 أجزاء.

وطالب أولياء الأمور بضرورة تشجيع أطفالهم وأولادهم على حفظ القرآن الكريم بداية من سن صغير حتى يتمكن الطفل من ختم القرآن مبكراً .



الاطفال بالكتاب



الشيخ أحمد ماهر أثناء تحفيظة القرآن للاطفال



الشيخ أحمد ماهر يحفظ الاطفال القرآن