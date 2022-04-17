اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أطفال الغربية يتنافسون على حفظ القرآن الكريم وتلاوته فى الكتاتيب.. لايف

الأحد، 17 أبريل 2022 10:00 ص
أطفال الغربية يتنافسون على حفظ القرآن الكريم وتلاوته فى الكتاتيب.. لايف الشيخ أحمد مع الأطفال
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم " اليوم السابع " بثا مباشراً من داخل إحدى الكتاتيب بمحافظة الغربية، وحرص الأطفال على التنافس فى حفظ القرآن الكريم، ويضم الكتاب أطفالا من مراحل عمرية مختلفة بداية من عمر 3 سنوات وحتى عمر 13 عاما وأيضا حصص للكبار وحتى التعليم الجامعى.

يقول الشيخ أحمد ماهر مسئول الكتاب لـ اليوم السابع ان للكتاب دور هام ورئيس فى تحفيظ الأطفال القرآن الكريم وتشجيعهم على القراءة، مشيرا أن الكتاب تفتح أبوابها طوال العام لاستقبال الأطفال لحفظ القرآن الكريم.

وأشار أن الأطفال يتم تقسيمهم لمجموعات ويتم تحفيظ كل مجموعة جزء من القرآن الكريم ومراجعة ما سبق من الحفظ، ثم بعد ذلك يقوم الطفل بتسميع ما حفظه أمام الشيخ وتقوم المجموعة بالكامل بمراجعة ماسبق للتأكيد على ماتم حفظه.

وأشار أن أفضل سن لحفظ القرآن الكريم بداية من سن 3 سنوات حيث تكون قدرة الطفل على الحفظ كبيرة ويستوعب اكبر قدر من الآيات، مؤكدا أن هناك أطفالا لم يكملا عشر 10 سنوات ويحفظون القران الكريم كاملا ومنهم من يحفظ 10 أجزاء.

وطالب أولياء الأمور بضرورة تشجيع أطفالهم وأولادهم على حفظ القرآن الكريم بداية من سن صغير حتى يتمكن الطفل من ختم القرآن مبكراً .

 

الاطفال بالكتاب
الاطفال بالكتاب

 

الشيخ أحمد ماهر أثناء تحفيظة القرآن للاطفال
الشيخ أحمد ماهر أثناء تحفيظة القرآن للاطفال

 

الشيخ أحمد ماهر يحفظ الاطفال القرآن
الشيخ أحمد ماهر يحفظ الاطفال القرآن

 

الشيخ أحمد مع الأطفال
الشيخ أحمد مع الأطفال

 


الغربية

محافظة الغربية

حفظ القرآن الكريم

الكتاتيب

ختم القرآن الكريم

اخبار مصر

اخبار محافظة الغربية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التليفزيون هذا المساء.. "مصطفى ومنة".. فقدا البصر فأنار الله بصيرتهما وحفظا القرآن

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:00 ص

"مصطفى ومنة".. فقدا البصر فأنار الله بصيرتهما وحفظا القرآن.. فيديو

الخميس، 14 أبريل 2022 08:00 م

مسابقات لحفظ القرآن الكريم وندوات عن خطورة التنمر بمراكز شباب كفر الشيخ

الخميس، 14 أبريل 2022 04:09 م

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن بكفر الزيات

الخميس، 14 أبريل 2022 01:02 ص

بالأسماء.. نتيجة مسابقة الأوقاف لكبار حفظة القرآن الكريم.. الأول 50 ألف جنيه

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة