اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 10:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أش أ: مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار بمركز تجارى بولاية ساوث كارولينا

الأحد، 17 أبريل 2022 09:38 ص
أش أ: مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار بمركز تجارى بولاية ساوث كارولينا الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى إطلاق نار بمركز تجارى بولاية ساوث كارولينا.

وأكد متحدث باسم الأجهزة الأمنية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ اعتقال 3 أشخاص على خلفية الحادث، مشيرا إلى أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وإنما استهداف شخصي بين المشتبه بهم على ما يبدو.

كانت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا قد أفادت في وقت سابق، بأن القوات الأمنية قامت بإخلاء مركز كولومبيانا التجاري جراء حادث إطلاق النار، مطالبة سكان المنطقة بتوخي الحذر.

الشرق الأوسط
الشرق الأوسط

 


إطلاق نار

مركز تجاري

ولاية ساوث كارولينا

إطلاق نار بمركز تجاري

امريكا

اطلاق نار في امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة