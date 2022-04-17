أشرف الداودي يترأس اجتماعا لمتابعة خطة تطوير كورنيش مدينة قنا

صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة خطة مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش النيل بمدينة قنا، وذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وكل من الدكتور عبد الله العطار، والدكتور حسام طاحون، أستاذا التخطيط العمراني بجامعة القاهرة واستشاريَّا مشروع تطوير كورنيش النيل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعي للأهالي والمواطنين بقنا.

وقال محافظ قنا، إن تطوير الجانب الشرقي من كورنيش النيل بمدينة قنا ، يسهم في تنمية الحركة السياحية والاسـتثمار مثل إقامة (مراسـي - مراكب سـياحية - مطاعم وكافتريات - خدمات ومنافذ بيع) عن طريق اسـتغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مباني ترفيهية وتجارية، وإتاحة مسـاحات لإقامة أنشـطة ترفيهية وثقافية مثل (اقامة مهرجانات - حدائق ومتنزهات - ممشـي تنزه - احتفاليات قومية)، لذلك سوف يتم عمل رحلات نيلية للسياح من المرسى النيلى إلى مرسى معبد دندرة ، بهدف إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي للمحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف الداودي، أن مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا من المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية، والتي يمكن تطبيقها في قري ومدن أخري بكل أنحاء الجمهورية، كما يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشي بالقرى والمدن المصرية، ومن ثم رصد فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، ووقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى محافظات الصعيد.

