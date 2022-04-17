أسعار الذهب اليوم فى مصر مستقرة عند 1020جنيها لعيار 21

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في السوق المصري اليوم الأحد استقرار عند مستوياتها أمس السبت، بالتزامن مع توقف البورصة العالمية للذهب عن التداولات اليوم الأحد 17 أبريل 2022، وذلك للإجازة الأسبوعية، إذ يتوقف التداول على المعادن الثمينة وكذلك الدولار والأسهم في البورصات يومي السبت والأحد، وبموجب أن سعر الذهب في مصر مرتبط بالسعر العالمي للذهب سنجد استقرار الأسعار عند نفس مستويات السبت من كل أسبوع ما لم نشهد بعض التطورات في عوامل العرض والطلب أو الدولار في مصر.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر اليوم

أسعار الذهب عيار 21 في مصر تسجل مستويات 1020 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية على الذهب وهو سعر الخام الذي يتم تعميمه في كافة محافظات الجمهورية .

أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم



أسعار الذهب من عيار 18 سجلت مستويات مرتفعة هذا الأسبوع، ليسجل جرام الذهب عيار 18 مستويات 875 جنيها للجرام، وهذا السعر بدون إضافة مصنعيات لذلك قد يسجل الذهب عيار 18 مستويات تتجاوز 920 جنيها في مصر بعد إضافة سعر المصنعية.

أسعار الذهب عيار 24 في مصر اليوم

تشهد أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر تسجيل مستويات 1167 جنيها للجرام وهذا الجرام من المعروف أنه جرام السبائك في مصر أي أنه هو المكون الرئيسي لسبائك الذهب في مصر.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

شهد سعر الذهب في البورصة العالمية هذا الأسبوع تحقيق مكاسب بنسبة 0.4% وذلك مع استمرار الطلب المرتفع على الملاذ الآمن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك موجات التضخم التي تضرب الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يزيد الطلب على الملاذات الآمن وعلى رأسها معدن الذهب، وسجلت أونصة الذهب في هذا الأسبوع مستويات تجاوزت 1970 دولار وذلك في ختام تداولات الأسبوع، مما يجعل سعر الذهب مرتفع بصورة واضحة للأسبوع الثاني على التوالي.