60 مطوفا بالمسجد الحرام في رمضان والتحول الرقمي يتيح تقديم الخدمة إلكترونيا

إيمان حنا

يعمل 60 مطوفا لخدمة قاصدي المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، من خلال مرافقة المعتمرين والزوار في أعظم نسك حول الكعبة المشرفة والسعي بالمعتمرين بين الصفا والمروة، حيث تعد هذه الخدمة من أشرف وأعظم الخدمات، لما لها من فضل كبير ودور جليل في خدمة المعتمرين في البيت العتيق. وفق بيان لسفارة السعودية.

وتمكنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من إتاحة التقنيات والتطبيقات الإلكترونية والتي وصلت للجميع في أنحاء المسجد الحرام و لصحن المطاف، وتسخيرها في عدد من المجالات، وأحدثها تطبيق (ليطوفوا) وهو تطبيق إلكتروني يعمل على استقبال طلبات قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزوار للإدارة العامة لشؤون التطويف إلكترونياً، وتقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية بغيت إقامة نسكهم وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد الدهاس، أن الإدارة تقدم خدماتها لقاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الدولة، والشخصيات من خلال تأمين مطوف يرافقهم لتقديم خدمة التطويف في صحن المطاف، ومرافقتهم أثناء أداء نسكهم وتقديم خدمات إرشادية وتوجيهية, مشيراً إلى أن المطوف يشرح الأعمال الواجب فعلها عند دخول المسجد الحرام ما يستحب وما يكره وما يجب، و إيضاح فضل الطواف حول الكعبة المشرفة، وما يجب أن يفعله الطائف حول الكعبة المشرفة، وما يستحب ويجب أن يفعل بين الصفا والمروة، وفضلهما والتحلل بعد العمرة، وماء زمزم وفضله.