وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الغربية عادل ضرة

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا بحضور وكيل المديرية و مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ومديري إدارات الأمن، المتابعة، الجودة، شئون الطلبة والامتحانات، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج، وعمل المراجعات النهائية، وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، إعلان جداول الامتحانات بمكان ظاهر بالمدرسة وكذلك نشر الجداول على صفحات المدارس والإدارات التعليمية لكافة المراحل، والتأكيد على السادة واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام وفنى) الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماما عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بنشرة الموانع رقم (1) بتاريخ 21/12/2020، وتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات.

وقام وكيل الوزارة بالتأكيد على تفعيل القوافل التعليمية التي يتم تنفيذها بالإدارات التعليمية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للطلاب والعاملين بالشكل الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والتنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، والتأكيد علي عدم التصوير داخل اللجان وكذلك عدم اصطحاب المحمول للطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.