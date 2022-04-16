هل نجوت من كورونا.. أسباب تفسر قدرتك على مقاومة الفيروس

نهير عبد النبى

بعد أكثر من عامين على انتشار فيروس كورونا ورغم عدد الوفيات الكثيرة إلا أن هناك عدد كبير تعافى تماما من الفيروس واستطاع أن يتخطى الأزمة الصحية، وحسب ما ذكره موقع دويتشة فيلة فأن هناك عوامل تقدم لك التفسير العلمى وراء التعافى من فيروس كورونا وهى:

- العيش في مكان منخفض التلوث الهوائي



الفيروس ينتشر بسهولة في الأماكم ذات المستويات العالية من تلوث الهواء، فيمكن للفيروسات أن تلتصق بالجزيئات جيدًا بسبب هياكلها وخصائص سطحها، وبالتالي تنتشر الفيروسات بشكل طبيعي أيضاً في الغبار.





- نسبة فيتامين "د"



غالبا ما يربط فيروس كورونا بنقص فيتامين" د"، و علمياً يلعب فيتامين "د" دوراً رئيسياً في تصنيع الاستجابات المناعية للعدوى، بما في ذلك ضد كورونا بالإضافة إلى ذلك، تمكنت دراسة أجرتها جامعة، كانتابريا في سانتاندير بإسبانيا من التوصل إلى أن 80 في المائة من جميع مرضى كورونا، الذين عولجوا يعانون من نقص فيتامين "د"، لكن لا ينصح الأطباء بتناول فيتامين "د" ، لأن أقراص فيتامين" د" لم يكن لها أي تأثير يذكر على علاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

- الوزن الطبيعي



توصلت دراسات سابقة إلى أن زيادة الوزن، تزيد من خطر حاجة المريض إلى دخول المستشفى للعلاج بسبب مرض كورونا، إذ أن السمنة لا تضاعف خطر الإصابة بفيروس كورونا ثلاثة أضعاف فحسب، بل تزيد من معدل الاستشفاء. وفي هذا الصدد ذكر، الطبيب، بيت ويليامز، عدة أمراض أخرى مرتبطة بزيادة الوزن والإصابة بعدوى كورونا : "هناك أيضاً دليل على أن مرض السكري ووجود الأمراض الالتهابية المزمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بكورونا" لذلك إذا لم تكن قد أصبت بكورونا بعد ، فقد يكون السبب ببساطة هو أن وزنك ضمن المعدل الطبيعي.

- مماراسة الرياضة بانتظام



أي شخص يمارس الرياضة بانتظام (من الناحية المثالية ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل) لا يحافظ على لياقته فحسب، بل يقوي جهاز المناعة لديه أيضاً، مما يفيده في تجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن إفراز هرمون" الأدرينالين" أثناء ممارسة الرياضة، يزيد من عدد الخلايا المناعية في الدم وعادة ما يتمتع عشاق الرياضة برئة ذات كفاءة أفضل من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة.