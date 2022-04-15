الولايات المتحدة توافق على اختبار جديد لكشف كورونا عن طريق التنفس

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أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دى إيه"، يوم الخميس، تصريحا بالاستخدام الطارئ لما قالت إنه أول جهاز يمكنه اكتشاف عدوى كوفيد-19 فى عينات التنفس.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن جهاز "إنسبيكت أى أر كوفيد-19 بريثلايزر" هو بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمكن استخدامه فى مكاتب الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة.

يجب إجراء الاختبار، الذى يمكن أن يقدم نتائج فى أقل من ثلاث دقائق، تحت إشراف مقدم رعاية صحية مرخص.

ووصف الدكتور جيف شورين، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، الجهاز بأنه "مثال آخر على الابتكار السريع الذى يحدث مع الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19".

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن الجهاز كان دقيقًا بنسبة 91.2% فى تحديد عينات الاختبار الإيجابية ودقة 99.3% فى تحديد عينات الاختبار السلبية.

وذكرت الوكالة: "شركة إنسبيكت أى أر تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ما يقرب من 100 جهاز فى الأسبوع، والتى يمكن استخدام كل منها لتقييم ما يقرب من 160 عينة فى اليوم.. فى هذا المستوى من الإنتاج، من المتوقع أن تزداد سعة الاختبار باستخدام الجهاز الجديد إلى ما يقرب من 64 ألف عينة شهريا".