نظر أولى جلسات قضية سيدة وابنتها قتلتا مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم..فيديو

الفيوم رباب الجالي

نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم برئاسة المستشار محمد إيهاب رئيس المحكمة، أولى جلسات محاكمة سيدة وابنتها، لقتلمها سيدة مسنة لسرقة قرطها الذهبي. وخلال الجلسة واجه رئيس المحكمة المتهمتين بارتكابهما الجريمة، فأنكرتا، وقرر القاضي النطق بقرار المحكمة في آخر الجلسة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من كشف لغز العثور على جثة سيدة مسنة عمرها 85 عاما داخل جوال وملقاة بأرض فضاء بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث تبين ان حلق ذهبي السبب وراء قتلها وتم ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بعثور أهالي مدينة طامية علي جوال به جثة سيدة مسنة ملقاة بأرض فضاء وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن الجثة لسيدة تدعي خضرة محمود أحمد الصواف، 85 سنة، مبلغ بإختفاءها

وتواصلت التحريات ان جارة المجني عليها قرية قتلها وعاونها أبناءها في الجريمة حيث استدرجوها بحجة تناول الشاي معهم ثم سرقوا ‏حلقها الذهبي ونقودها وقتلوها ووضعوها بداخل جوال وقاموا بإلقاء جثتها في أرض مهجورة. وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق