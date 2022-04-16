اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مواجهات بين طلبة فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بمحيط جامعة القدس في أبوديس

السبت، 16 أبريل 2022 05:26 م
مواجهات بين طلبة فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بمحيط جامعة القدس في أبوديس قمع الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية
أ ش أ

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أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين من جامعة القدس، في بلدة أبو ديس، بحالات اختناق، اليوم السبت، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل وفي محيط حرم الجامعة.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في محيط الجامعة، بالتزامن مع وقفة دعم نظمت داخل الحرم نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل بحق أبناء شعبنا خاصة في القدس وجنين.

 

وأغلق جنود الاحتلال الطريق الرئيس الواصل بين قريتي السواحرة الشرقية وأبو ديس قرب مفترق الجامعة.

 


فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

القدس

أبو ديس

جامعة القدس

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