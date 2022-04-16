محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة 2021 / 2022، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء من المشروع قريبا لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

بدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء الجزيرة الوسطي، وإنشاء مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين، حيث وجه المحافظ بمراعاة المظهر الحضاري وتركيب أعمدة إنارة ديكورية والتنسيق مع ادارة المرور لبحث توسعة مزلقان السكة الحديد لاستيعاب التكدسات المرورية التي تحدث خاصة بأوقات الذروة.

تأتي أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والإرتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة.

ويشمل التطوير إنشاء جزيرة وسطى بطول 270 متر وعرض 21 متر بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 متر بعرض 16 متر مدعمة بأعمدة إنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك.

ووجه "المحافظ"، برفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق والمتابعة المستمرة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري أو تتسبب في أي إختناقات مرورية.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد عدد من الكيانات الصناعية بمدينة قليوب علي الطريق الزراعي لبحث تطويرها من خلال تطوير البنية التحتية وانشاء شبكة طرق منظمة وفقا لإشتراطات التنمية الصناعية دعما من المحافظة لتشجيع الصناعة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كافة الخدمات الإدارية والمعيشية والاجتماعية والتعليمية والصحية داخل نطاق المشروع، حيث رافق المحافظ في الجولة عاطف ناصر والدكتور عبد الله أحمد عبد الله نواب مدينة قليوب.