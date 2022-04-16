محافظ الشرقية يشدد على عدم زيادة تعريفة الركوب وضبط 18 ألف لتر بنزين بالبحيرة

كتب فريق المحافظات

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، تزامناً مع تحريك أسعار البنزين مع تثبيت سعر السولار والكيروسين، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعى والسرفيس داخل المحافظة.

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى المواقف والمرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أى موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح و المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية و المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمرور الميدانى على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة للإطمئنان على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى ، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكد محافظ الشرقية انه لم ترد لغرفه عمليات محافظة الشرقية ولا أرقام الإبلاغ " 0552315974 – 0552303693 ولا على رقم منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528 لم ترد اية شكاوى برفع تعريفة الركوب ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يخالف ذلك.

البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .

و قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس مجدى الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق و محطات الوقود أسفرت عن :-

ضبط 18 ألف لتر سولار وبنزين بأحد العهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لإعادة بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة و بالمرور على مركزى (الرحمانية والمحمودية) تم ضبط :-

- مخبزقام بانتاج خبز بلدى ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وتم غلقه لمدة شهر

- ضبط مخزين قاما بالتصرف فى 63 شيكاره دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء

- مخبز قام بتجميع 218 بطاقه تموينيه لتحقيق ربح غير مشروع

كما تم ضبط 10 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد

- وكذا تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قرر اللواء هشام آمنة غلق احد المخابز البلدية بكوم حمادة لمدة ثلاث شهور بالإضافة إلى إنذازه فى حالة تكرار المخالفة بغلقه بشكل نهائي، مشددا على استمرار الحملات وتطبيق العقوبات التى من شأنها ردع المخالفين والمتلاعبين بحقوق المستفيدين من الدعم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بقيام مخبز بلدى مدعم بكوم حمادة يقوم بالتصرف فى كميات من الخبز البلدى المدعم داخل تروسيكل وممتنع عن بيع الخبز للمواطنين أمام المخبز، حيث تم التوجه إلى مقر المخبز المذكور للتأكد من مطابقة الأرصدة الموجودة وتبين أنه قام بتجميع 2 شيكارة دقيق بلدى ۸۲% زنة 50 كجم.

كما تم المرور مرة أخرى على المخبر فوجد أنه متصرف فى كمية من الدقيق قدرها 7 شيكارة دقيق بلدى ۸۲% زنة 50 كجم، وإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وأن الحصة التأمينية للمخبز 20 شيكارة زنة 50 كجم يوميا، كما تبين وجود غرامات مالية مستحقة على المخبز مبلغ وقدره 13 الف و887 جنيه.

وقرر المحافظ غلق المخبز المذكور مع تكثيف الحملات لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة وسلامة وأقوات المواطنين.

بنى سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التى يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بضرورة تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين" والذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة " بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها المديرية، خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، وفى الفترة من 8 حتى 15 أبريل الجاري، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومن خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، وحماية المستهلك وغيرها.

أسفرت الحملات التى تم تنفيذها "خلال تلك الفترة عن تحرير 143 مخالفة تموينية منها : 18 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضرا نقص الوزن، و 44 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 24 محضرا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، و 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،18 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 5 مخالفة تصرف فى جزء من حصة الدقيق بإجمالى 620 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، ومحضرا لتجميع دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، ومحضرين لضبط ماكينة الصرف خارج المخبز.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى حين تم تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 8 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، 2 محضر لعدم ممارسة النشاط فى أوقات العمل الرسمية، و2 محضر جرد مقررات تموينية لبقالين تموينين.

كما تمكنت الحملات من تحرير 7 محاضر لعرض وبيع وحيازة سلع مجهولة المصدر، والتى شملت( 380 قطعة شكولاتة وألف عبوة مياه غازية وطن دقيق فاخر و53 طن أعلاف و1000 علبة سجائر صناعة أجنبية مختلفة غير ملصق عليها البندارول"الخاص بسداد القيمة الضريبية و10 طن أرز)، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن تحرير 22 محضرا لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 250 كجم غير مدموغة بالأختام الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات، 4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و16 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار فى الأنشطة المختلفة، وتحرير 18 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ، وتحرير محضرا لممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص، وآخر لعدم وجود سجل تجاري.