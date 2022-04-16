محافظ البحيرة يقرر غلق مخبز بلدى لبيعه الدقيق المدعم فى السوق السوداء

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، غلق أحد المخابز البلدية بمركز كوم حمادة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلي إنذاره في حالة تكرار المخالفة بغلقه بشكل نهائي، وذلك لتصرفه في كميات من الخبز البلدي المدعم وبيعه فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشدد على استمرار الحملات وتطبيق العقوبات التي من شأنها ردع المخالفين والمتلاعبين بحقوق المستفيدين من الدعم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بقيام مخبز بلدي مدعم بكوم حمادة بالتصرف في كميات من الخبز البلدي المدعم وامتناعه عن بيع الخبز للمواطنين.

حيث تم التوجه إلى مقر المخبز المذكور للتأكد من مطابقة الأرصدة الموجودة، وتبين أنه قام بتجميع 9 شكائر دقيق بلدى زنة 50 كيلو، وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وأن الحصة التأمينية للمخبز 20 شيكارة يوميا، كما تبين وجود غرامات مالية مستحقة على المخبز مبلغ وقدره 13 ألفا و887 جنيها.

ووفقا لذلك قرر محافظ البحيرة، غلق المخبز المذكور مع تكثيف الحملات لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة وسلامة وأقوات المواطنين.