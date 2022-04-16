ما هي الحساسية البيئية؟.. تعرف على أنواعها وأعراضها

كتبت إيناس البنا

المواد المسببة للحساسية هي مركب أو مقتنيات لا تحتوي على معايير للإضرار بصحتك، لكنها تفعل ذلك لأن هذا الشخص بالذات لا يمكنه تناولها. تسبب مسببات الحساسية البيئية الكثير من الحساسية التي قد تجعلك مريضًا من وقت لآخر، ومن ثم لزيادة الوعي حول هذه الأنواع من المواد المسببة للحساسية والحساسية.

مسببات الحساسية البيئية



تُعرف الحساسية وفقا لموقع OnlyMyHealth التي تحدث بسبب الاستجابة المناعية لشيء قد لا يكون عادةً ضارًا بصحتك بمسببات الحساسية البيئية، تختلف أعراض الحساسية البيئية من شخص لآخر، قد تصاب بالعطس أو السعال أو الشعور بالتعب عند ملامسة أي من مسببات الحساسية البيئية.

أعراض الحساسية البيئية



يمكن أن تتشابه علامات وأعراض الحساسية البيئية إلى حد بعيد مع أعراض البرد والسعال العادي، على الرغم من أن سبب الحساسية قد يكون مختلفًا ، إلا أن هناك بعض العلامات التي يجب أن تظل على علم بما يلي:

العطس

سيلان الأنف

ضيق في التنفس

الصداع

مثير للحكة

صفير

في بعض الحالات ، حيث يعاني الأشخاص من مشاكل مثل الربو أو مرض السكري ، يمكن أن تصبح الأعراض أسوأ. أيضًا ، يلعب وقت الحساسية البيئية والقرب من مسببات الحساسية دورًا مهمًا في هذه الحالة.

أنواع مسببات الحساسية البيئية



تحفز المواد المسببة للحساسية نظام المناعة لديك بسبب أنواع مختلفة من الحساسية، يمكن أن يكون التعرف على مسببات الحساسية خطوة مهمة في التوصل إلى علاج لها ، وإليك بعض المواد المسببة للحساسية التي يجب أن تعرفها

1. عث الغبار



حساسية عث الغبار هي أكثر أنواع الحساسية الداخلية شيوعًا والتي تحدث للعديد من الأشخاص، عث الغبار عبارة عن حشرات مجهرية صغيرة تعيش عادة في الأثاث والمراتب، قد يسبب عث الغبار حساسية أسوأ في فصل الربيع أو الصيف، يعاني الأشخاص المصابون بحساسية عثة الغبار من صعوبة في النوم في البيئات الرطبة أو على سرير شخص آخر.

2. حساسية حبوب اللقاح



حساسية حبوب اللقاح من بين الحساسية البيئية الرئيسية الموجودة. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، توجد حبوب اللقاح في الزهور ، عادة في القسم الأوسط، تطير في البيئة بسبب الهواء ويمكن أن تدخل داخل فمك وحلقك وعينيك. قد تسبب حساسية حبوب اللقاح العيون الدامعة وحكة الحلق والعطس المستمر إذا كنت تعاني من هذه الحساسية.

3. وبر الحيوانات الأليفة



ربما سمعت أن بعض الناس لا يمكنهم تحمل الحيوانات الأليفة أو لديهم حساسية منها. لذا ، فليس ذلك بسبب أي نوع من الخوف أو المشاكل. إنه بسبب لعاب الحيوانات الأليفة أو وبر الحيوانات الأليفة الذي يمكن أن يؤثر على الأشخاص المصابين بهذه الحساسية ويسبب رد فعل على جلدهم أو مشاكل صحية. قد تكون لديك هذه الأعراض إذا كنت تعاني من حساسية ضد وبر الحيوانات الأليفة:

مثير للحكة

يسعل

العطس

قشعريرة

قد يحدث هذا عندما تكون بالقرب من حيوان أو في مكان توجد به بعض الحيوانات. قد يكون السبب في ذلك هو الملابس التي تحتوي على وبر الحيوانات الأليفة.

4. حساسية العفن



يمكن أن تؤدي جراثيم العفن إلى أعراض خفيفة إلى شديدة اعتمادًا على ردود الفعل على الفرد، يزدهر العفن في البيئة ويمكن أن يزداد سوءًا وفقًا للطقس الرطب. يوجد العفن أحيانًا في الطابق السفلي وفي الحمامات. فيما يلي بعض أعراض حساسية العفن

السعال

صعوبة في التنفس

حكة في الجلد

العطس

5. الحساسية من دخان السجائر



يعاني بعض الأشخاص أيضًا من الكثير من المشاكل والحساسية من دخان السجائر. قد يكون هذا بسبب التعرض للتدخين السلبي وقد يزداد سوءًا إذا ساءت الحساسية مع تقدم العمر. يمكن أن يسبب تهيجًا وصعوبة في التنفس وسعالًا إذا كان لديك حساسية من دخان السجائر.