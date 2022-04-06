7 عوامل قد تؤدي إلى تفاقم الحساسية لديك.. منها الطماطم

كتبت فاطمة خليل

مع تغيير المواسم ودخول فصل الربيع، تزداد معاناة البعض من الحساسية وردود الفعل التحسسية، وهناك بعض أنواع الحساسية التي يمكنك تجنبها تمامًا بتجنب الأشياء التي تسببها، في هذا التقرير نتعرف على 7 أشياء يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحساسية لديك، بحسب موقع "Health".

7 أشياء يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحساسية لديك

الإجهاد:

التوتر ضار بصحتك العقلية والجسدية، والآن اتضح أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحساسية لديك أيضًا، فإذا كان لديك أي نوع من الحساسية، فإن الإجهاد يمكن أن يكون ضارًا بصحتك. إذا كنت تعاني من مستويات عالية من التوتر، فمن الممكن أن تنتشر الحساسية بشكل شائع ، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية.

-تناول فواكه وخضراوات معينة:

ستصاب بالصدمة لمعرفة أن تناول التفاح والطماطم والكرفس سيساعد على زيادة أعراض الحساسية، لأنها تحتوي على بروتين على السطح يميل الجسم إلى الخلط بينه وبين حبوب اللقاح، يُعرف هذا باسم متلازمة الحساسية الفموية ويدعو لأعراض مثل حكة الحلق والفم.

الملابس:

تلتصق حبوب اللقاح بالقماش بسهولة وتنشرها على الأريكة والسرير وأماكن أخرى، لذا قم بتغيير الملابس بمجرد وصولك إلى المنزل، واغسلها بالماء الساخن (وليس البارد).

-العدسات اللاصقة:

الحكة والاحمرار في العينين شائعان جدًا خلال فصل الصيف وموسم الرياح الموسمية، ولهذا السبب يحتاج الأمر إلى عناية خاصة.

إذا كنت ممن يستخدم العدسات اللاصقة، فكن حذرًا سيتعين عليك تجنب استخدام العدسات خلال موسم الحساسية.

يمكن للعدسات أن تحبس حبوب اللقاح في العين مسببة التهيج والاحمرار.

- التدخين:

تحتوي السجائر على العديد من المواد الكيميائية السامة والمهيجات ويمكن أن تكون مشكلة لمن يعانون من الحساسية.

- النباتات في منزلك:

نحن نعلم أن النباتات تضيف عنصرًا جماليًا إلى غرفتك بالإضافة إلى أنها تساعدك أيضًا على جعل نفسك سعيدًا لكن الشيء الآخر الذي تفعله النباتات هو أنها تسبب تفاقم الحساسية لديك، أولئك الذين يعانون من حمى القش يمكن أن يكون لديهم حساسية من النباتات المنزلية التي يتم الاحتفاظ بها في الداخل تجنب النباتات الداخلية المزهرة لأنها يمكن أن تحبس المواد المسببة للحساسية.

-حمامات السباحة:

يمكن أن تسبب حمامات السباحة أيضًا جميع أنواع الحساسية، قد تحب السباحة ولكن ماء الكلور يمكن أن يسبب الحساسية. يجفف الكلور الجلد ويهيج المسالك الهوائية مما يؤدي إلى حكة الجلد والسعال والاحتقان.