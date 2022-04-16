للوقاية.. تعرف على طرق تجنبك الحوادث المرورية أثناء ظهور الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

توصى الإدارة العامة للمرور، في حالة ظهور الشبورة المائية التى تظهر على الطرق، بناء على توقعات الأرصاد الجوية مستمرة لها، بمجموعة من التعليمات حرصا على سلامة السائقين أثناء السير على الطريق، ومنها:

-أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

-أضئ جميع انوار سيارتك بحيث يكون النور الامامي في الوضع المنخفض واستخدام انوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام أنوار الانتظار خلال الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

-يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.

-استعمل مساحات المطر.

-استخدم ألة التنبيه علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف في منطقة الشبورة.

-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها اقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

-يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

-رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل لأسرتك سالما.

-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.