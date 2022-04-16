كيف تخفف الالتهاب في الجسم؟.. 5 نصائح صحية يجب اتباعها

كتبت ميرفت رشاد

الالتهاب ضروري للجسم لمحاربة العدوى والشفاء بشكل أسرع، إنها آلية الدفاع الطبيعية للجسم على سبيل المثال ، عندما تصاب بجرح ويتضخم ويتحول إلى اللون الأحمر ، فإن هذا الالتهاب يعمل على التئام الجرح، مع مرور الوقت ، يمكن أن يتسبب الالتهاب الشديد في استهداف الجهاز المناعي للأعضاء والأنسجة السليمة ، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والسرطان والاكتئاب، ولكن كيف يمكنك تقليل الالتهاب في جسمك؟ اقترحت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا بعض الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

تجنب الزيوت النباتية: قد لا يكون الزيت النباتي صحيًا تمامًا لجسمك احترس ، قد يكون السبب وراء التهابك.

حافظ على أمعائك صحية: استهلك الأطعمة بما في ذلك الفواكه والخضروات الصحية لجسمك ابق سعيدا وبصحة جيدة.

إعطاء الأولوية للنوم والحركة: الحفاظ على الحصول على قسط كاف من النوم مهم للغاية إذا كنت تريد أن تظل بصحة جيدة، وبالمثل ، من الجيد ممارسة الرياضة والتحرك للتأكد من أن جسمك ينغمس في بعض الأنشطة البدنية.

التقليل من السموم البيئية: يجب أن تكون البيئة من حولك نظيفة بشكل صحيح، يمكن أن تؤدي السموم البيئية الموجودة في الهواء والغذاء والجلد إلى التهاب مزمن وهي ليست علامة جيدة.

تجنب الحساسيات الغذائية: في بعض الأحيان ، لا يستطيع جسمك تناول بعض المواد الغذائية ويتفاعل بشكل سلبي، قد يؤدي إلى التهاب ويمكن أن يجعلك تمرض، سيكون من الجيد أن تتجنب تناول المواد الغذائية التي يكون جسمك حساسًا لها.