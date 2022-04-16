فريق طبى بقنا الجامعى ينجح في إجراء استئصال ورم بنكرياس لمريضة 73 عاما

صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، عن نجاح فريق طبي من وحدة جراحة وأورام ومناظير الجهاز الهضمى والكبد بقسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة، بمستشفيات قنا الجامعية، من استئصال ورم خبيث من البنكرياس لمريضة مقيمة بمحافظة البحر الأحمر، تبلغ من العمر 73 عاما، في إطار خدمة العمليات المتقدمة التي توفرها مستشفيات قنا الجامعية لأهالي المنطقة والتي تحتاج الى مهارة طبية، بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

قال الدكتور محمود عبدالحميد، رئيس قسم الجراحة العامة، إن المريضة حضرت لعيادة جراحة أورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى قنا الجامعي وهى تعانى من ارتفاع نسبة الصفراء، حيث تم إجراء الكشف الطبي والتحاليل والإشاعات المطلوبة التي أظهرت أنها تعانى من صفراء انسدادية نتيجة ضيق بالقناة المرارية مع حصوة صغيرة، وبناء عليه تم إجراء منظار للقنوات المرارية لاستخراج الحصوة وتوسيع الضيق والذى أثبت وجود ورم برأس البنكرياس والإثنى عشر.



وأوضح عبد الحميد، أنه تم أخذ عينة من الورم بالمنظار وكانت النتيجة إيجابية للأورام، وشرح خطة العلاج للمريضة التي انتهت بإجراء جراحة ويبل، بقيادة الدكتور محمد عمر الانصارى، الأستاذ المساعد لجراحة ومناظر واورام الجهاز الهضمى والكبد، وهى عملية كبرى استغرقت الجراحة 7 ساعات، وتعتبر عملية ويبل من العمليات شديدة التعقيد وتحتاج لأطباء متخصصين بهذه الجراحات الدقيقة.

شارك في العملية الدكتور أحمد محمد صافى، مدرس الجراحة العامة، والطبيب أندرو رشدى، طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، والطبيبة هناء عبدالرحيم، طبيب مقيم بالقسم ، وشارك من قسم التخدير الدكتور محمد ابوجريشة، والدكتور محمد جابر، والدكتور محمد إسماعيل، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.