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غدا ارتفاع بالحرارة يصل 9 درجات ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

السبت، 16 أبريل 2022 01:25 م
غدا ارتفاع بالحرارة يصل 9 درجات ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة بقيم تصل 9 درجات على القاهرة،  ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:  القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38
 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 32 درجة والصغرى 15.
 
 

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