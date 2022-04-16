وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن الرواد الثلاثة، أعضاء الفريق الثاني الذي تم إرساله إلى المدار لبناء المحطة الفضائية، أكملوا مهمتهم التي استغرقت ستة أشهر .

وهبطت كبسولة العودة بسلام بمنطقة "منغوليا الداخلية" ذاتية الحكم شمالى الصين، وعلى متنها رواد الفضاء: "تشاي تشي قانغ، ووانغ يا بينغ، ويه قوانغ فو".