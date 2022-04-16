كتب محمد جمال

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض، اليوم السبت، على متن كبسولة العودة للمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-13" بعد أن أكملوا مهمتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن الرواد الثلاثة، أعضاء الفريق الثاني الذي تم إرساله إلى المدار لبناء المحطة الفضائية، أكملوا مهمتهم التي استغرقت ستة أشهر . وهبطت كبسولة العودة بسلام بمنطقة "منغوليا الداخلية" ذاتية الحكم شمالى الصين، وعلى متنها رواد الفضاء: "تشاي تشي قانغ، ووانغ يا بينغ، ويه قوانغ فو".

وطالب الرئيس الصينو شى جين بينج، ببذل الجهود للارتقاء بمركز إطلاق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد إلى معايير عالمية رائدة.



جاءت تصريحات الرئيس شى خلال تفقده مركز "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية؛ حيث تفقد برج الإطلاق ومرافق أخرى، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وأشاد الرئيس الصيني بسلسلة من مهمات الفضاء الرئيسية التي تم إطلاقها من المركز، من بينها إطلاق "الوحدة تيانخه"، وهي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، ومهمة "تشانغ آه-5" القمرية، ومسبار "تيانون-1" لاستكشاف المريخ.



وأوضح شي أن "ونتشانغ" هو مركز إطلاق الجيل الجديد من الصواريخ الحاملة الصينية عالية الدفع، ورأس جسر لاستكشاف البلاد للفضاء السحيق.



وقال شي إن مركز الإطلاق يجب أن يواصل التطلع إلى تحقيق أقصى مراحل التطور الفضائى العالمى والاحتياجات الإستراتيجية الرئيسية لصناعة الفضاء في الصين، وأن يعزز قدراته الحديثة في مجال الإطلاق الفضائي بشكل شامل.



ومن المقرر أن تستكمل الصين بناء محطتها الفضائية هذا العام، وسيتم إطلاق مركبتي الشحن الفضائى "تيانتشو-4" و"تيانتشو-5"، والوحدتين المختبريتين "ونتيان" و"منغتيان"، من ونتشانغ.



وأكد شى أنه يتعين على مركز الإطلاق بذل جهود دقيقة لضمان النجاح الكامل لتلك المهام الفضائية.