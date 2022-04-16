اليوم السابع
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ربط محطة كهرباء الكريمات على شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لجهاز شئون البيئة

السبت، 16 أبريل 2022 12:26 م
ربط محطة كهرباء الكريمات على شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لجهاز شئون البيئة محطة توليد الكهرباء الكريمات
كتبت منال العيسوى

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قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بإجراء مراجعة بيئية لمحطة توليد الكهرباء (الكريمات 2 و 2 المركبة) الكائنة بمنطقة الصف بمحافظة، طبقا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
 
تبين لفريق الالتزام البيئي أن المحطة تم ربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، كما تعمل المحطة بالغاز الطبيعى، وفقًا لآلية تكنولوجيا الإنتاج الأنظف الصديقة للبيئة، فى إطار كفاءة التشغيل والمقدرة على العمل دون صدور انبعاثات عن عمليات التشغيل مع اتباع الصيانة الدورية.  
 
كما أن المحطة تدعم الشبكة القومية الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة وإمداد قرى بالانارة لرفع مستوى معيشة المواطنين.
 
وقد تمكنت الإدارة العامة للالتزام البيئى على منشآت الطاقة من انتهاء المراجعة البيئية  لعدد من المحطات، كما تقوم على جانب آخر بعقد اجتماعات عدة مع عدد آخر من المحطات بهدف متابعة إجراءات الإصحاح البيئى لها منها محطات بنى سويف، البرلس، عتاقة، العين السخنة، سيدى كرير، غرب دمياط.
 
 

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