رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذى للأعمال بالمتحف المصرى الكبير..صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل، الموقف التنفيذى للأعمال بالمتحف المصرى الكبير يرافقه وزير السياحة والآثار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور لجعل الحركة المرورية أكثر سهولة ويسرا، والتخفيف من الكثافات المرورية عليها، فضلاً عن دور تلك المحاور فى الربط بين العديد من المناطق، وذلك بما يخدم قاطنيها، والأنشطة الاقتصادية والتجارية القائمة والمقترح اقامتها بتلك المناطق، وتحقيق التنمية المستهدفة.







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (6)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (7)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (8)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (9)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (10)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (11)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (12)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (13)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (14)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (15)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (16)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (17)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (18)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (19)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (20)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (21)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (22)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (23)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (24)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (25)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (26)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (27)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (28)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (1)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (2)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (3)







رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير (4)



