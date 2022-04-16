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دفن جثة شاب من "ذوى الاحتياجات الخاصة" غرق بنهر النيل فى البدرشين

السبت، 16 أبريل 2022 11:57 ص
دفن جثة شاب من "ذوى الاحتياجات الخاصة" غرق بنهر النيل فى البدرشين إسعاف _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لقى مصرعه غرقا بالترعة، وتم انتشال جثته.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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البدرشين

اخبار الحوادث

نهر النيل

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