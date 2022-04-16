حول عربيتك لغاز ووفر فلوسك .. غازتك توضح التوفير المحقق من التحويل

كتبت - مروة الغول

نشرت شركة غازتك - إحدى شركات قطاع البترول- تحت شعار "حول عربيتك غاز ووفر فلوسك"، الوفر النقدى المحقق للمواطن من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بدلا من البنزين، حيث أوضحت أن سعر الغاز الطبيعي حالياً 3.75 جنيه للمتر المكعب، وأن الفرق بين سعر لتر بنزين 80 ومتر الغاز الطبيعى يبلغ 3.75 جنيه، والفرق بين سعر لتر بنزين 92 ومتر الغاز الطبيعي يبلغ 5 جنيهات والفرق بين سعر لتر بنزين 95 ومتر الغاز الطبيعى يبلغ 6 جنيهات، وبالتالى فإن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي.

وفيما يتعلق بمعدلات الوفر المحقق للمواطن من تحويل سيارته للغاز الطبيعى، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 563 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 5 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 750 جنيها شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، ويمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1125 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1500 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".

كما يمكن للمواطن تحقيق وفر من تحويل سيارته للغاز الطبيعى ،يصل لحوالي1688 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي2250 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".

وتستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وتحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة إلي 1000 محطة علي مستوي الجمهورية، وذلك تزامنا مع توجيهات بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.

كما تستهدف أيضا تقديم تسهيلات للمواطنين عند تحويل سياراتهم، حيث تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، وتعد التكلفة الفعلية لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،قد افتتح خلال شهر أبريل الجارى، منظومة المراقبة والتحكم عن بعد (سكادا سيستم) لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي تتبع شركة غازتك لافتا أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول الرامية للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي في إدارة الأنشطة الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي أصبحت تخدم قطاعاً كبيراً من مستخدمي السيارات.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك حول المنظومة الجديدة للشركة والتي تهدف إلى ميكنة عمليات التشغيل وربط المحطات بمنظومة رقمية متطورة يمكن من خلالها المتابعة والتحكم وتجميع البيانات بشكل لحظي من المحطات التي تقدم الخدمة والوقوف على مبيعات الغاز والحالة التشغيلية والفنية للمحطة إلى جانب برامج الصيانة الدورية بما يساعد على سرعة تنفيذ المهام والارتقاء المستمر بكفاءة المحطات فى خدمة العملاء، مع تطوير منظومة لأعلى مستويات أمن المعلومات.

وتمكنت شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول فى عام 2021 من إنشاء وتشغيل 164 محطة جديدة خلال عام واحد فقط بما يمثل معدل قياسى غير مسبوق يفوق عدد المحطات التى أقامتها الشركة منذ إنشاءها فى عام 1996 ليصل إجمالى عدد محطات الشركة حالياً 317 محطة، حيث يمثل أعلى معدل انتشار لمحطات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات على مستوى الجمهورية بين الشركات العاملة بالنشاط، كما ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعى كوقود من محطات غازتك إلى 406 مليون متر مكعب بنسبة 47% من إجمالى السوق المحلى، كما قامت بتحويل نحو 32 ألف سيارة للعمل بالغاز فى صدارة أكبر الشركات المنفذة لعمليات التحويل وقامت بتدشين 7 مراكز تحويل جديدة، وتدشين 5 محطات متكاملة بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية لبيع الغاز الطبيعى والبنزين بأنواعه.