اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 03:01 م
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حملات لمتابعة توافر المواد البترولية وإعلان سعر البنزين والسولار ببنى سويف

السبت، 16 أبريل 2022 01:46 م
حملات لمتابعة توافر المواد البترولية وإعلان سعر البنزين والسولار ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف هانى فتحى

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة الرقابية بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود واستمرار تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي، وضرورة التنسيق المتكامل لسرعة فحص شكاوي المواطنين والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والوقوف على متطلبات القرى وحصرها، ووضع آليات لرفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وفي هذا السياق نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة حمادة راضي حملة تفتيشية على محطات الوقود بدائرة المركز؛ للوقوف على الأرصدة المتوفرة من البنزين بمختلف أنواعه، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين بمعدل 25 قرشاً/ لتر فقط، دون المساس بغيره من المنتجات البترولية، حيث تم التأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، فضلاً عن القيد والتسجيل بسجلات 21 بترول.


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