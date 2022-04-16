اليوم السابع
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حبس خفير قتل عاملا وأصاب آخر لاعتقاده سرقتهما موقعا يتولى حراسته بأكتوبر

السبت، 16 أبريل 2022 12:22 م
حبس خفير قتل عاملا وأصاب آخر لاعتقاده سرقتهما موقعا يتولى حراسته بأكتوبر حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس خفير خاص، متهم بقتل شاب وإصابة آخر، بإطلاق النار عليهما، بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف المتهم بأنه يتولى حراسة موقع عمل تابع لإحدى الشركات، ويعمل بالموقع عدد من العمال، وخلال عمله فوجئ بتحرك سيارة يستقلها عدد من الأشخاص دون أن يعلم هويتهم، فأطلق النار تجاه السيارة، مما أسفر عن مقتل أحد مستقليها وإصابة آخر، وتبين عقب ذلك أنهما من العاملين بموقع العمل.

وأكد المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأنه كان يطارد السيارة لإيقافها، لاعتقاده سرقتها، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن خفير خاص وراء إطلاق النار عليهما وفر هاربا.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصاب، وتم نقل جثة القتيل إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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