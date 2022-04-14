تنفيذ 9 مشروعات للتعليم الجامعى بالبحيرة بتكلفة إجمالية 1.65 مليار جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن التعليم العالى يعد مرحلة محورية مهمة فى التطور المعرفى للطلاب، ويساهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادى والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية للخريجين.



مضيفا أن التعليم الجامعى وسيلة لتحسين نوعية الحياة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى، وهو أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول.



وأشار محافظ البحيرة إلى أن قطاع التعليم العالى بالبحيرة شهد خلال 4 سنوات تطورات غير مسبوقة، حيث يتم تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.65 مليار جنيه، وتم استلام 5 مشروعات بجامعة دمنهور هى "مبنى كلية رياض الأطفال - مبنى المعامل المركزية - منظومة الحماية المدنية - توصيل المرافق وخدمات - كلية الهندسة"، وجارى تنفيذ مشروعات أخرى.



كما أكد محافظ البحيرة أن ما تم خلال تلك الفترة بدعم وتوجيهات الرئيس السيسى الذى يولى المحافظة اهتماماً كبيراً ودعماً متكاملا لا ينقطع شهد تنفيذ 4325 مشروعا فى كل المجالات والقطاعات بإجماللا تكاليف لستثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة 49 مليارا و500 مليون جنيه، وجار العمل بعدد 691 مشروعا بتكلفة 31 مليار جنيه.