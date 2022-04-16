اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تكثيف الحملات على 17 موقفا داخليا وإقليميا و 75 محطة وقود بأسوان

السبت، 16 أبريل 2022 12:38 م
تكثيف الحملات على 17 موقفا داخليا وإقليميا و 75 محطة وقود بأسوان المواقف
أسوان - فريق المحافظات

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع مديري المرور والمواقف والتموين مدى إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس بإجمالى 17 موقف داخلى وإقليمىK و 3370 سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية.

وشدد على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدراة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التى وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

وفى السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 75 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والإلتزام بها للبنزين 82، و92، و95 بزيادة 25 قرش فقط للتر الواحد ، مع عدم وجود أى زيادة فى سعر السولار، وطالب محافظ أسوان المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين .

 

 


محطات الوقود

محافظه اسوان

اسوان

تعريفه الركوب

موقف الميكروباص

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