المحافظون: لا زيادة فى تعريفة الأجرة وتكثيف الرقابة على المواقف ومحطات الوقود

كتب فريق المحافظات - القليوبية إبراهيم سالم – أسوان عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار.

يأتى ذلك عقب إعلان زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة، موجها مسئولى المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة مع وضع الملصق الخاص بسيارة السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.

كما وجه محافظ قنا كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة مرور قنا ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأضاف الداودى، أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة قنا 15541 و3337291 فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وفى أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إنتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيرفيس بمختلف المراكز والمدن والقرى، مع إستمرار العمل بتعريفة الأجرة الحالية لسيارات النقل الجماعى السيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسى، وعدم إقرار أى زيادة بها بناءاً على عدم حدوث أى زيادة فى أسعار السولار.

وكلف رؤساء المراكز والمدن ومديرى المواقف والمرور والتموين بمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الجهات المعنية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، وناشد محافظ أسوان المواطنين بأنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى، ومحاولة زيادة التعريفة التقدم على الفور بشكوى على رقم الخط الساخن 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955.

البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين وإدارة الأزمات، بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة فى أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسى والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها فى وقتنا الحالى والتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، حيث تشهد جميع المراكز والمدن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف.

ويأتى ذلك ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوى على أنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه ارتفاع طفيف بقيمة 25 قرشا / لتر.

وشدد اللواء محافظ البحيرة على جميع الإدارات الفرعية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل فى حالة وجود أى مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين فى حالة رصد أى مخالفة بشان زيادة التعريفة بإخطار غرفة العمليات المركزيه على الارقام 114طوارئ، أو 0453349447. 0453356240 لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بنى سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عدم الزيادة فى تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أوالمغالاة، وذلك بعد الزيادة بقيمة "25 قرشًا فقط" فى أسعار البنزين بأنواعه المختلفة (دون المساس بأسعار السولار)، والتى أقرتها لجنة التسعير التلقائى المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها "مارس الماضى"، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أى مخالفات فى هذا الشأن، مكلفًا الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ بنى سويف عدم السماح بأى مخالفات فى هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين فى هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أى موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.



القليوبية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق محافظة القليوبية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار.

وأكد، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ويناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفورى مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة اداره الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة 114 أو عبر الواتس اب على الارقام 01119992624 - 01555573040 فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك زيادة سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 4600 جنيه للطن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.