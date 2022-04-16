تفاصيل استخدام أول اختبار تنفس لفيروس كورونا في الطوارئ

كتبت فاطمة خليل

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" تصريحًا باستخدام الطوارئ لأول اختبار تنفس للكشف عن فيروس كورونا، حيث يكتشف الاختبار المركبات الكيميائية المرتبطة بفيروس كورونا في التنفس، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن جهاز InspectIR Covid-19 Breathalyzer، وهو بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، يمكن استخدامه في المكاتب الطبية ومواقع الاختبار المتنقلة يمكن أن يعطي نتائج في أقل من ثلاث دقائق.

ويفصل النظام ويحدد المخاليط الكيميائية لاكتشاف خمسة مركبات مرتبطة بعدوى فيروس كورونا.

ووجدت دراسة أجريت على جهاز InspectIR Breathalyzer أنه حدد بدقة أكثر من 91٪ من العينات الإيجابية وما يقرب من 100٪ من العينات السلبية وتم العثور على حساسية مماثلة في دراسة أخرى ركزت على متغير فيروس كورونا أوميكرون مع ذلك ، يجب تأكيد نتيجة إيجابية باختبار PCR.

وقالت الدكتورة إميلي فولك، رئيسة كلية علماء الأمراض الأمريكية، وهي أخصائية علم أمراض تشريحية وسريرية، "إنها أداة أخرى للكشف عن كورونا، ويشير إعلان إدارة الغذاء والدواء إلى أنها دقيقة بشكل معقول وأداة سهلة الاستخدام نسبيًا".

وأضافت فولك "إنه ينتظر أن يرى إلى أي مدى سيتم تبني ذلك الاختبار على نطاق واسع يمكن أن يعتمد ذلك على مدى كلفته".

وقال الدكتور جيف شورين ، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء في بيان، تواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دعم تطوير اختبارات كورونا الجديدة بهدف تطوير التقنيات التي يمكن أن تساعد في معالجة الوباء الحالي."