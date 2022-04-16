بوتين يبحث مع ولى العهد السعودى العمل المشترك فى إطار أوبك+

إيمان حنا

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العمل الإيجابي المشترك فى إطار أوبك+.

وذكر الكرملين، أن بوتين وولي العهد السعودي تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا واليمن، وتثير العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من تأثر قطاع الطاقة وارتفاع الأسعار.

وتشكل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.