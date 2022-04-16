"النصاب الشيك".. محمد سلم 600 ألف جنيه لمستريح أطفيح

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كل حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الخامسة عشر"

وفى الحلقة الخامسة عشر من برنامج " النصاب الشيك"، يقول محمد سعيد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع مبلغ 650 ألف جنيه أمواله وأموال أبنائه المسافرين بالخارج، موضحاً أنه يعانى بعد هروب المستريح بامواله وأموال أبنائه.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت فلوسى وفلوس ولادى، عايز فلوسى نفسى أعيش زى الناس، عايز أعيش بفلوسى الفلوس مش بتاعتى لوحدى، دى فلوسى وفلوس عيالى"