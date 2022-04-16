المركز التكنولوجى بالزينية يعلن توفير 7 خدمات للمواطنين بالمجان.. تعرف عليها

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أن المركز التكنولوجى بالمدينة يواصل خدماته بصورة يومية لخدمة المواطنين فى شتى الطلبات التى يخدمها المركز لكل أبناء قرى ونجوع المدينة، موضحاً أنه تصدر المركز الأول على الجمهور لعدة شهور طويلة بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر.

ويضيف رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، أن المركز التكنولوجى بالمدينة يقدم الخدمات الآتية مجاناً دون أى رسوم:- (تسليم الرخص بأنواعها عن طريق الشباك مجاناً - خطاب بدأ الاعمال عن طريق الشباك مجاناً - خطاب استكمال الأعمال عن طريق الشباك مجاناً - الخدمات الحكومية على المنصات الإلكترونية من خلال شباك "خدمات المصالح الحكومية" مجاناً - تفويض المهندس النقابى أو المكتب الهندسى من خلال شباك مجاناً - الاستعلام عن الطلب المقدم - توفير فيز ميزا للمواطنين عن طريق الشباك مجاناً)، فى عدا ذلك يتم إعطاؤك إيصال من خزينة المركز التكنولوجي، وعلى من يجد خلاف ذلك يتقدم فورا بشكوى إلى مدير المركز التكنولوجى لبحث تفاصيل الشكوى.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أن الخدمات التى يقدمها المركز تشمل حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل "استخراج رخصة بناء – هدم – اشغال طريق - محلات - بحث اسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - اعلانات – املاك اميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت آيلة للسقوط وغيرها من الخدمات الحكومية، وقد تم ربط المركز التكنولوجى بالديوان العام بعدد 6 إدارات خدمية "حساب استصلاح الأراضى – التخطيط العمرانى – المحاجر – الاستثمار – تشغيل الشباب – خدمة المواطنين"، كما تم ربط عدد 22 ادارة بالشبكة لتصبح عدد الادارات المميكنة 28 ادارة وربطها بالوحدات المحلية "عدد 5 وحدات محلية"، وذلك لمتابعة الاداء، كما سيتم ربط ادارات" شئون العاملين – الحسابات – المخازن – المشتريات بشبكة اخرى مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية "، وسيتم ربط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، وبذلك يكون تم ربط جميع ادارات الديوان مع الوزارات المختصة.