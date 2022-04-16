اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى مزرعة مواشى بالغربية بسبب احتراق محول كهرباء

السبت، 16 أبريل 2022 09:30 م
السيطرة على حريق فى مزرعة مواشى بالغربية بسبب احتراق محول كهرباء الحريق
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق طنطا إسكندرية الزراعى نشوب حريق فى مزرعة مواشى، امتد للمزرعة، إثر نشوب حريق فى محول كهرباء مجاور لها نتيجة زيادة الاحمال، دون وقوع إصابات أو خسائر، وتم السيطرة على النيران.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى مزرعة مواشى على طريق طنطا إسكندرية الزراعى بالقرب من إحدى الجامعات الخاصة.

انتقلت 3 سيارات مطافى لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق فى محول كهرباء مجاور للمزرعة بسبب زيادة الاحمال وامتدت النيران إلى المزرعة دون وقوع إصابات أو خسائر، وتم السيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


مدير أمن الغربية

حريق

كفر الزيات

حريق في مزرعة مواشي بالغربية

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