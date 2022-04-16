الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الكاثوليك؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة المجيدالسبت، 16 أبريل 2022 01:26 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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