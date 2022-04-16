الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة المجيد

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الكاثوليك؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.