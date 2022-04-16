الحياة حلوة.. العمل لا يتوقف بالمشروعات الخدمية بقرى "حياة كريمة" فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

لا يتوقف بقرى محافظة أسوان العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، المبادرة استهدفت كافة القطاعات فى مقدمتها "الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والطرق"، ويتواصل العمل بالقرى المدرجة بمختلف مراكز المحافظة الخمسة.

ففى مركز ومدينة إدفو، يتواصل العمل فى مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، حيث يجرى العمل بمشروع الصرف الصحى ومجمع الخدمات الزراعية، ومدرسة ومركز شباب القنان، ومشروع الصرف الصحى داخل قرية البصيلية قبلى، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب ومجمع الخدمات، والمجمع الزراعى، ومجمع الألبان الملحق به، فضلا عن مراكز الشباب الجارى تنفيذها من خلال جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ومشروعات الكهرباء والرى وتغطية الترع داخل قرية الكلح غرب.

وتم تكليف لجنة الإستلام الإبتدائى للمرور على مجمعات الخدمات التى تم الإنتهاء منها وهى الزنيقة والشهامة ووادى الرديسية والكلح غرب والقنان والخوى بمركز إدفو، فيما توجد بعض المجمعات سيتم الانتهاء منها بنهاية أبريل، وأخرى بنهاية شهر مايو القادم، وهو الذى يتوازى أيضاً مع وجود بعض الكبارى على المصارف والترع والتى سيتم الاستلام لها وتضم كبارى الحجز بحرى وحاجر السباعية وسيالة حوض السباعية وهيكل ساحل السباعية والشراونة الفرع الغربى والطوابية ، بالإضافة إلى كوبرى الشراونة الفرع الشرقى بجوار الإسعاف.

ويتم العمل على قدم ساق لمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 35 مليون جنيه، كما يجرى التنسيق مع جميع الوزارات والقطاعات المختصه للتنسيق وبحث المشكلات التى تخص انشاء وتطوير 42 محطه مياه شرب جديدة فى ظل مبادرة حياة كريمة، وكذا خطوط المياه الجديدة على مستوى مركز إدفو.

وفى قرى مركز كوم أمبو

تم تكليف لجنة الاستلام الابتدائى للمرور على مجمعات الخدمات التى تم الانتهاء منها وهى المنشية وأيضاً مجمع الخدمات الزراعية بالعباسية، حيث قامت اللجنة المكونة من دار الهندسة بمجلس الوزراء، ومسئولى جهاز التعمير والمكتب الاستشارى والوحدات المحلية بحصر بعض الملاحظات التى لا تعوق الاستلام، وقد تم عمل محاضر مرفق بها الملاحظات، وتم إعطاؤها للشركات المنفذة لتلافيها خلال أسبوعين، على أن يتم تباعاً استلام باقى المجمعات التى يتم الانتهاء منها لدخولها الخدمة مرحليا، حيث قاربت مجمعات الكاجوج والعدوة وفارس على الانتهاء كمرحلة ثانية، فيما توجد بعض المجمعات سيتم نهوها بنهاية أبريل، وأخرى بنهاية شهر مايو القادم، وهو الذى يتوازى أيضاً مع وجود بعض الكبارى على المصارف والترع والتى سيتم الاستلام لها وتضم كبارى داخل مركز كوم أمبو وهى عرب الجندى والكاجوجية بحجازة والعتمور والترعة الشرقية على بلمر، وعزبة العرب، والـ 50 أوضة وكرم الديب وأحمد مصطفى، بجانب كوبرى بين قريتى الجعافرة والعتمور قبلى.

كما يجرى العمل بمشروعات الصرف الصحى بقرى ونجوع المركز ومنها مشروع الصرف الصحى فى قرية العتمور قبلى كما يجرى تنفيذ أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية سبعة قبلى وباقى قرى مركز كوم امبو وفى قرية فارس والتى تضم 9 نجوع وتابع ، وتخدم نحو 14 ألف نسمة، و الأعمال الجارية تشمل مشروع الصرف الصحى والذى شهد تنفيذ نسبة كبيرة من أعمال الشبكات المستهدفه، فيما جارى العمل فى مشروع إنشاء محطة المعالجة.

وفى مجلس قروى المنشية الجديدة

يجرى العمل لإحلال وتجديد شبكة مياه قرى ونجوع المنشية الجديدة بتركيب خط 10 بوصة، وفى إطار مشروعات حياة كريمة بمركز كوم امبو يجرى العمل بمشروعات مياه الشرب، ومنها محطة مياه فطيرة بطاقة 34 ألف متر مكعب يوم.

وفى مركز نصر النوبة

تم تكليف لجنة الاستلام الإبتدائى للمرور على مجمعات الخدمات التى تم الانتهاء منها وهى بلانة وأبو سمبل بمركز نصر النوبة فيما توجد بعض المجمعات سيتم نهوها بنهاية إبريل ، وأخرى بنهاية شهر مايو القادم.

والمجمعات الخدمية تضم مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومجلس محلى ومكتب تضامن والمبنى الأرضى و 2 مبنى علوى حيث يقع مسطح المبنى على مساحة 640 م٢.

كما يجرى تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية عنيبة بتكلفة 27 مليون جنيه وبسعة 5000 م3 / يوم، وقد تم الإنتهاء منها بنسبة 100 %، و مشروع إنشاء محطة رافع مياه الشرب بالجنينة والشباك بطاقة 30 لتر / ثانية وبتكلفة 30 مليون جنيه، و تنفيذ محطة معالجة بطاقة 400 م3/ ساعة.

ومحطة تنقية مياه الشرب ببلانة ومن المقرر الانتهاء منها فى شهر سبتمبر القادم، حيث يهدف إنشاء المحطة لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب بما يضمن استدامة الخدمة لتغذية قرى بلانة وادندان وقسطل وتوماس وعافية وأبو سمبل وتوشكى غرب وشرق وعنيبة وخريت وتخدم أكثر من 25 الف نسمة بتلك القرى.



انجازات المبادرة (1)



انجازات المبادرة (2)



انجازات المبادرة (3)



انجازات المبادرة (4)



انجازات المبادرة (5)