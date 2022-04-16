اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 10:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجامع الأزهر يخصص دعاء التراويح للمسجد الأقصى وفلسطين.. صور

السبت، 16 أبريل 2022 09:55 م
الجامع الأزهر يخصص دعاء التراويح للمسجد الأقصى وفلسطين.. صور صلاة التراويح بالجامع الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خصص الجامع الأزهر اليوم السبت دعاءه في صلاة التراويح للمسجد الأقصى وفلسطين في ظل ما يتعرض له أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من عدوان وإرهاب من قبل الكيان الصهيوني الغاشم، وصمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات تجاه المقدسات الإسلامية.
 
وتضرع إمام الجامع الأزهر والمصلون خلفه إلى الله -عز وجل- أن يحفظ المسجد الأقصى من كيد الصهاينة وأياديهم الخبيثة، وأن يرد كيد المحتلين في نحورهم، وأن يحفظ بيته من دنس الصهاينة، وأن ينصر المرابطين المستضعفين في الأقصى ويثبتهم ويجعل لهم النصر والغلبة والقوة وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائهم.
 
وتوجه المصلون بالدعاء إلى الخالق القادر جل علاه أن يسخر للمرابطين المدافعين عن قبلة المسلمين الأولى- أن يسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها، وأن يقوي عزيمتهم ويمد صبرهم، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجًا، وينصرهم على من عاداهم ويفتح لهم فتحًا قريبًا، سائلين المولى -عز وجل- أن يرد إلينا المسجد الأقصى وفلسطين وأن يعجل سبحانه بزوال هذا الاحتلال إنه على كل شيء قدير.
 
صلاة التراويح بالجامع الأزهر (1)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (2)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (3)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (4)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (5)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (6)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (7)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (8)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (9)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (10)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (11)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

صلاة التراويح بالجامع الأزهر (12)
صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

 


الجامع الازهر

الازهر الشريف

الاقصى

دعاء الاقصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة