"التنمية المحلية" توجه بتكثيف الحملات على المواقف للتأكد من عدم رفع الأجرة

كتب على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تكثيف الحملات على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس.

يأتى ذلك بعد تأكيد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار، وذلك لأن المواصلات العامة تعتمد على السولار الذى لم يتغير ومن ثم ستكون تكلفة النقل للسلع والأفراد مستقرة على ما هى عليه.

وفى نفس السياق تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بشكل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، فيما تتلقى مبادرة صوتك مسموع بالوزارة شكاوى المواطنين فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتر بنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.