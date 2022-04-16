اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 02:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التنمية المحلية" توجه بتكثيف الحملات على المواقف للتأكد من عدم رفع الأجرة

السبت، 16 أبريل 2022 02:00 ص
"التنمية المحلية" توجه بتكثيف الحملات على المواقف للتأكد من عدم رفع الأجرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تكثيف الحملات على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس. 
 
يأتى ذلك بعد تأكيد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار، وذلك لأن المواصلات العامة تعتمد على السولار الذى لم يتغير ومن ثم ستكون تكلفة النقل للسلع والأفراد مستقرة على ما هى عليه. 
 
وفى نفس السياق تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بشكل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، فيما تتلقى مبادرة صوتك مسموع بالوزارة شكاوى المواطنين فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب.
 
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل 2022. 
 
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتر بنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

أسعار البنزين

اسعار السولار

البنزين

أجرة المواصلات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:09 م

بعد إعلان قرارها اليوم.. ماذا تعني آلية التسعير التلقائى للبنزين؟

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:43 م

محافظ أسيوط يؤكد عدم زيادة تعريفة المواصلات العامة بعد تحريك أسعار البنزين

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:06 م

الأسعار الجديدة للبنزين.. وثبات سعر السولار (إنفوجراف)

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:24 ص

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. بنزين 80 بسعر 750 قرشًا

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:23 ص

تحريك أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:25 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة